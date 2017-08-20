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Futbol tarihinde böylesi görülmedi! Messi'ye çılgın teklif

Manchester City'nin Barcelonalı yıldız futbolcu Messi'yi transfer etmek için 300 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

20 Ağustos 2017 Pazar 17:41
Futbol tarihinde böylesi görülmedi! Messi'ye çılgın teklif

Neymar'ı 222 milyon Euro'ya Paris Saint-Germain'e kaybeden Barcelona, diğer yıldızı Lionel Messi'yi de kaybetme ile karşı karşıya.

Fransız basınının iddiasına göre Manchester City, Barcelona ile sözleşmesini hala uzatmayan Lionel Messi'nin sözleşmesinde bulunan 300 milyon Euro'ya serbest kalır maddesini kullanmaya hazırlanıyor.

Messi, Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşmış ancak imzayı atmamıştı. Arjantinli süperstarın sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.

SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞTI AMA İMZA YOK

Barcelona, Neymar'ı da serbest kalma maddesi yüzünden kaybetmiş ve 222 milyon Euro'ya PSG'ye kaptırmıştı. Lionel Messi, 300 milyon Euro'ya transfer olması halinde ise Neymar'a ait rekoru kıracak ve dünyanın en pahalı oyuncusu ünvanını eline geçirecek.

İspanyol medyası, Messi'nin Barcelona ile sözleşmesini 2021 yılına uzatma konusunda anlaştığını ancak resmi imzaların henüz atılmadığını iddia etmişti. Messi, sözleşmesini bir yıl daha uzatmaması halinde seneye takımdan bedavaya ayrılabilir.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 17:41
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