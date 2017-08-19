Futbol piyasası çıldırdı! Yedek futbolcuya inanılmaz teklif

Real Madrid'de çoğu zaman yedek kalan orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i transfer etmek isteyen Juventus, çılgın bir teklif sundu. Real Madrid yönetimi Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın 'Kesinlikle satmayın' sözleri üzerine teklifi reddetti. Bu durum Avrupa transfer piyasasının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Manchester United’ın 105 milyon Euro ile kadrosuna kattığı Paul Pogba ile başlayan astronomik rakamlar, Paris Saint Germain’in 222 milyon Euro ödediği Neymar ile tavan yaptı.

20-30 milyon Euro bonservis bedelleri Avrupa’nın devleri için artık normal oldu. Bunun son örneği Juventus ile Real Madrid arasında yaşandı. Mateo Kovacic’i kadrosuna katmak isteyen İtalyan devi, Real Madrid’in kapısını çaldı. İlk görüşmelerde sonuç olumsuz olurken, Juventus kesenin ağzını açma kararı aldı. Tam 75 milyon Euro bonservis bedeli ile transferi bitirmeye çalıştı.

Normal şartlarda Real Madrid’in ilk 11’de sürekli oynamayan Kocacic için gelen bu astronomik teklifi kabul etmesi beklenirdi. Ancak olay pek de öyle gelişmedi. Juventus’un bu teklifini Teknik Direktör Zinedine Zidane’a sunan Real Madrid yönetimi, Fransız çalıştırıcıdan ‘Kesinlikle satmayın’ uyarısı aldı. Bunun üzerine birçok Avrupa takımının yıllık transfer bütçesi olabilecek 75 milyon Euro’luk teklif, kabul edilmedi. Bunun üzerine Paris Saint Germain’in orta saha oyuncusu Blaise Matuidi’ye yönelen Juventus, 20 milyon Euro gibi uygun! bir bonservis bedeli ile transferi bitirdi.