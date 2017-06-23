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Futbol dünyasını sarsacak olay! Dünyaca ünlü takımın 3 futbolcusunda doping çıktı!

Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'de doping şoku yaşanıyor. Libertadores Kupası maçlarından sonra yapılan testlerde Sebastian Driussi, Lucas Martinez Quarta ve Camilo Mayada'nın numuleri pozitif çıktı. Arjantin basını 7 futbolcuda daha doping olabileceğini öne sürdü.

23 Haziran 2017 Cuma 19:46
Futbol dünyasını sarsacak olay! Dünyaca ünlü takımın 3 futbolcusunda doping çıktı!

Futbol dünyası yeni bir doping skandalı ile karşı karşıya...

Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'de, 3 futbolcunun yapılan doping testleri pozitif çıktı.

Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) 3 futbolcuda yasaklı maddeye rastlandığını duyururken, River Plate cephesi yalnızca iki futbolcusunda doping bulunduğu iddiasını ortaya attı.

River Plate cephesi, 21 yaşındaki Martinez Quarta ve Uruguaylı futbolcu Camilo Mayada isimlerini açıklarken, CONMEBOL, Sebastian Driussi'nin de bu isimlere ek olarak numunesinin pozitif olduğunu belirtti.

Libertadores Kupası maçları sonrası ortaya çıkan bu skandal sonrası, Arjantin medyası bu 3 isimden bağımsız olarak, doping yapan futbolcu sayısının 7-8'lere yükselebileceğini tartışıyor.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 19:46
  1. arjantin
  2. River Plate'
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