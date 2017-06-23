Futbol dünyasını sarsacak olay! Dünyaca ünlü takımın 3 futbolcusunda doping çıktı!

Futbol dünyası yeni bir doping skandalı ile karşı karşıya...



Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'de, 3 futbolcunun yapılan doping testleri pozitif çıktı.



Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) 3 futbolcuda yasaklı maddeye rastlandığını duyururken, River Plate cephesi yalnızca iki futbolcusunda doping bulunduğu iddiasını ortaya attı.



River Plate cephesi, 21 yaşındaki Martinez Quarta ve Uruguaylı futbolcu Camilo Mayada isimlerini açıklarken, CONMEBOL, Sebastian Driussi'nin de bu isimlere ek olarak numunesinin pozitif olduğunu belirtti.



Libertadores Kupası maçları sonrası ortaya çıkan bu skandal sonrası, Arjantin medyası bu 3 isimden bağımsız olarak, doping yapan futbolcu sayısının 7-8'lere yükselebileceğini tartışıyor.