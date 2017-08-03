Futbol dünyasındaki 20 FETÖ'cünün ismini verdi!

Kendisinin 10 yıl önce 2006-2007 sezonunda o zaman cemaat olarak adlandırılan örgütle irtibatının başladığını ve Gaziantepspor'da futbol oynadığı döneme rastlayan bu zaman içerisinde örgütün sohbet toplantılarına giden takımdaki 2 arkadaşı tarafından sohbetlere götürüldüğünü ifade eden İrtegün, ifadesinde bu 2 futbolcuyla birlikte o sohbet toplantılarına giden diğer futbolcuların ve o zamanki Gaziantepspor'dan sorumlu imamın adını da verdiği öğrenildi.

'FENERBAHÇE'DEKİ BİRKAÇ İSİMLE TOPLANTILARA GİTTİM'

Soruşturmanın devamının selayeti açısından isimleri açıklanmayan bu futbolcu ve imamla toplandıkları sohbetlerde, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in sohbet videolarını seyredip dinlediklerini ifadesinde anlatan İrtegün, Fenerbahçe'ye geldiği 2009 yılından sonra antrenman ve çalışma programının yoğunluğu nedeniyle sohbetlere pek katılmadığını, sadece birkaç kez Fenerbahçe takımında bulunan birkaç isimle birlikte 2-3 toplantıya gittiğini ifade etti.

Telefonunda bulunan Bylock programını yükleyen ismin ise toplantılarda sohbet hocalığı yapan bir isim olduğunu ifadesinde dile getiren İrtegün, açık kimliğini verdiği bu sohbet hocasının kendisi gibi birkaç futbolcunun telefonuna daha bu programı yüklediğini bildiğini de ifade etti.

İrtegün, sohbet hocasının kendisinin haricinde Fenerbahçe ve diğer kulüplerde bulunan futbolcudan yönetici ve teknik adama kadar birçok isimle irtibatlı olduğunu ve bu isimlerin büyük bir bölümününde sohbet toplantılarına katıldığını söyledi. İrtegün'ün savcıya ismini verdiği şahıslar arasında eski futbolcudan aktif futbolcuya, yöneticiden teknik adama kadar 20'ye yakın isim olduğu öğrenildi.