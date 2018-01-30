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Furkan Vakfı'na operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Adana’da polis ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi. Polisin vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerinde aramaları sürerken 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan yöneticiler arasında vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'un da olduğu iddia edildi.

30 Ocak 2018 Salı 09:09
Furkan Vakfı'na operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı operasyonda, demir kapılar, koçbaşlarıyla kırıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri kuş uçurtmadı.

Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ederken, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber 7

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:09
  1. Furkan Vakfı
  2. Alparslan Kuytul
  • sevil dogansevil dogan47 dk önce
    geç kalınmış bir operasyon.
  • A. HamitA. Hamit52 dk önce
    Çok memnun oldum insanların dini duygularını kullanarak AKP aleyhinde konuşup duran ve arkasında siyonizm olduğunu düşündüğüm bu cemaat ya da örgüt her neyse artık umarım deşifre edilir. En kısa zamanda İmam Rabbani, Bediüzzaman gibi alimlerimizin aleyhinde konuşup duran AKP düşmanı Ebu Hanzala ve cemaatine de bir operasyon yapılır.
  • Berlinden GURBETCIBerlinden GURBETCI55 dk önce
    Hayirli günler.Bu yapi ayni feto agzi konusuyor.isimide ayni benzerlik var.15 temmuzdan önce kalemi kirildi demisdi cumhurbaskaninin. ayni IP li bayan Ak Sener gibi.benimki tahmin bunlar ayni yerden besleniyordu.ZARAR VERME TOPLULUGU.SADECE KENDI CIKARLARI ICIN ZARAR VERME PROBLEM CIKARMA TOPLULUGU GIBI.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Kıytıl dengesizinin bağlantıları deşifre edilsin, bu fitne yuvasını kimler finanse ediyor, bir bir ortaya çıkartılsın. Çok geç kalınmış bir operasyon oldu ama neyse! Geç olsun güç olmasın
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    BÖYLE MESAJLAR GEÇTİ İSE BU VAKFIN PATRONU İSRAİLDİR YANİ SİYONİZM YANİ YAHUDİ...YANİ GAVUR FETO....
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