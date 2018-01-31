Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adana Valiliği'nden flaş Furkan Vakfı açıklaması

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın faaliyetlerinin geçici olarak men edildiği bildirildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 23:06
Adana Valiliği'nden flaş Furkan Vakfı açıklaması

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Anayasa'nın 33. ve Türk Medeni Kanunu'nun 115. maddesi gereğince ‘Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile geçici olarak faaliyetten men edildi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 23:06
  1. Furkan Vakfı
  2. Adana Valiliği
  3. Flaş karar
  4. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana Valiliği'nden flaş Furkan Vakfı açıklaması
    1. Adana Valiliği'nden flaş Furkan Vakfı..
    2. Bekamız için nükleer füze şart
    3. Savunma Sanayii İcra Komitesi..
    4. "Tamamen akli dengesi bozulmuş..."
    5. ABD'de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı
    6. Öcalan'ın sözde anıtının altından..
    7. Macron'dan Türkiye'ye karşı ikinci..
    8. "Lübnan ile aramızda bir savaş..
    9. 50 milyon fare koca şehri istila etti
    10. Terör devleti İsrail'den savaş tehdidi
    11. Ağrı'da şiddetli çatışma: Şehit ve..
    12. PKK operasyonunda bulundu!
    13. 15 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet..
    14. ABD'den skandal karar: İsmail..
    15. FSM köprüsünü kapatan darbecilere..
    16. "İsrail, Suriye içerisine 40 km girdi"
    17. 4 fırın çalışanı ölü bulundu
    18. Afrin Operasyonu'na destek verdi!..
    19. Suudi Arabistan'a karşı fetva
    20. Şanlıurfa'da arsa kavgası: 5 yaralı
    Bakan Canikli şehit sayısını açıkladı
    Bakan Canikli şehit sayısını açıkladı
    Afrin harekatını hedef aldı! Teröristlerin cesetleri nerede...
    Afrin harekatını hedef aldı! Teröristlerin cesetleri nerede...
    Mustafa Kemal'in adını kullanarak gününü gün ediyor
    Mustafa Kemal'in adını kullanarak gününü gün ediyor
    Türkiye'den müthiş atak!
    Türkiye'den müthiş atak!
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...