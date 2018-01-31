Adana Valiliği'nden flaş Furkan Vakfı açıklaması
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın faaliyetlerinin geçici olarak men edildiği bildirildi.31 Ocak 2018 Çarşamba 23:06
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Anayasa'nın 33. ve Türk Medeni Kanunu'nun 115. maddesi gereğince ‘Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile geçici olarak faaliyetten men edildi.