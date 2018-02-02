Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Furkan vakfına Kayyım atandı

Adana'da kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandı.

02 Şubat 2018 Cuma 16:41
Furkan vakfına Kayyım atandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak Salı günü düzenlenen operasyonda vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ile yönetici ve sorumluların aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Kuytul ile birlikte öteki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürürken, Adana Asliye Hukuk Mahkemesince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandı.

Adana Valiliği de önceki gün Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetlerinin geçici olarak men edildiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 16:41
  1. Furkan Eğitim
  2. Adana Valiliği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkanlarda bir Osmanlı şehri: Arnavutluk
    1. Balkanlarda bir Osmanlı şehri:..
    2. Suudi kadınlar adeta hücum etti
    3. AA muhabiri Özer Afrin'de roket..
    4. Furkan Vakfı'na kayyım atandı
    5. 'Asıl savaş şimdi başladı!'
    6. Sisi: Önce beni öldürmek zorundasınız!
    7. Furkan vakfına Kayyım atandı
    8. HDP'ye şok! Tutuklandı
    9. Semih Yalçın'dan sert sözler: Devlete..
    10. Sümela Manastırı yeniden ziyarete..
    11. Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
    12. Peygamberler şehri Şanlıurfa'yı gezmek..
    13. E KPSS sonuçları ve engelli kura..
    14. MESAM'da atışma devam ediyor
    15. Yarbay darbeci başyaverle yaptığı o..
    16. TSK ve ÖSO güçleri Afrin'de saldırıya..
    17. Kahraman Mehmetçik kar-kış dinlemeden...
    18. “ABD, Türkiye için en büyük dış tehdit”
    19. CHP'li Böke: PYD terör örgütü değil!
    20. Erdoğan onu görünce dayanamadı
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!