Furkan Vakfı soruşturmasında gözaltı sayısı arttı!

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, 4 kişi daha gözaltına alındı. Adana, Elazığ ve Niğde'de dün düzenlenen operasyon kapsamında 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.

Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA'nın aktardığına göre, Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa caddesinde bulunan vakfın genel merkezinde incelemelerini sürdüren ekipler, üçüncü kattaki yönetim kurulu toplantısının yapıldığı odaya şifreli kapıdan girildiğini belirledi. Binanın ikinci katında bulunan sistem odasındaki dijital malzemelere de el konulduğu ve incelemeye alındığı öğrenildi.

Ayrıca vakfın tıp ve hukuk alanında eğitim gören belli öğrencilere sınırsız burs verdiği, Almanya, Danimarka, İsveç ve Hollanda'da da örgütlenmesinin olduğu tespit edildi.