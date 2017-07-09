Furkan NBA’e alışıyor

NBA Yaz Ligi heyecanı devam ediyor. Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia Sixers’a transfer olan milli oyuncu Furkan Korkmaz’da Yaz Ligi’nde forma alarak, NBA’e yavaş yavaş alışıyor. Korkmaz, Philadelphia’nın Golden State Warriors’ı 95-93 mağlup ettiği maçta takımı adına galibiyeti getiren isimlerin başında geldi. Genç oyuncu, karşılaşmayı 15 sayı, 4 ribaund ve 2 asist ile tamamlarken, takımının en skoreri oldu.