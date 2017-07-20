Fuller de, Gülen de Dilipak'a kumpas kurmuş!

FULLER DE, GÜLEN DE DİLİPAK’A KUMPAS KURMUŞ!

Program yapımcılığını ve sunuculuğunu Muhammet Binici’nin yaptığı “Yakın Mercek” in “O Kara Gece 15 Temmuz” konulu bölümünde Abdurrahman Dilipak zehir zembelek açıklamalarda bulundu.

Gülen Dilipak’a “Hoşgörü Ödülü” Verdi

Graham E. Fuller FETÖ’nün siyasi ayağını 1991’de benim örgütlememi istiyordu. Ben açıkladım ama kimse inanmadı. “Amerikano İslam” geliyor dedim. “Amerikano Mehdi” geliyor dedim. Bu din benim değil dedim. Okullar üzerinden fullbridge eğitim sistemi ile dini ifsat hareketi vardı. Hatta Fethullah Gülen (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı) o günde ilk hoşgörü ödülünü bize verdi. Toktamış Ateş ve bana.. Yani ordan bakacak olursanız! Gülen o gün bana da ödül verdi. Toktamış Ateş’le birlikte hoşgörü ödülü aldık. ABD’ye ömür boyu vize verdiler. HRW’nınH.Hamlet İnsan Hakları Ödülünü verdiler.. Bu ödülü vermelerinin sebebi; Benim “hayır” diyeceğime pek ihtimal vermiyorlardı. “Hayır” diyince, adımı “CIA Ajanına çıkarttılar. 1993 yılında Yörünge dergisinin kapak konusu oluyordu bu olay!. Resul Tosun benim lehime konuyu kapak konusu yaptı.. Esat Coşan ile de konuştular. O’da “hayır” dedi. Arkasından Esat Coşan kendi cemaatini örgütlüyor diye bütün şirketlerini, bütün cemiyetlerine baskınlar düzenlendi. O’da ben burda olduğum sürece size rahat vermeyecekler diye Avustralya’ya gitti ama orada şehit edildi.

“15 Temmuz’un 3 Öncü Şehidi var.”

Banana sorarsanız 15 Temmuz’un 3 Öncü şehidi var.

Birtanesi Özal’dır.

Birtanesi Muhsin Yazıcıoğlu’dur .

Birtanesi de Esat Çoşan’dır.

Dilipak, “Yakın Mercek” programında konuşmasına şöyle devam etti.

Burada herkes bu işin siyasi sonuçlarını ve Türkiye’ye verdiği zarar üzerine duruyor. Eğer bunlar siyasete hiç müdahale etmeselerdi de, aslında çok felaket bir şeydi. Dinin genetiği ile oynuyorlardı. Biz böyle bilmiyorduk diyenler, o gün Amerika’nın uydurduğu bir dine iman etmişlerdi. Onun için herkesin tevbe etmesi gerekiyor. Nasıl BÇG 28 Şubat’ta Kalkancı hareketini örgütledi ise, FETÖ hareketini de İsrail, Amerika, İngiltere, ve Vatikan’dır. Bu ülkelerin istihbarat örgütleridir. Ve bu sadece Türkiye’de iktidarı ele geçirmek istemiyordu. Türkiye üzerinden öncelikle 22 ülkenin BOP çerçevesinde sınır rejim ve iktidar yapıları değiştirilecekti. Hedefte hilafete bağlı bu gün sayıları 110’u bulan ülke vardı. Türk Hava Yolları zararına da olsa boşuna o ülkelere uçmuyor. TİKA, KIZILAY yada İHH, o 110 ülkede durup dururken ofis açmıyor. Biz 100 yıl önce bir ve beraber olduğumuz halklara ulaşırken, biz ulaşmadan onlara, onlar oralarda okullar açarak, bizden önce giderek Amerika’nın, İsrail’in “Truva atı” olarak oralara yerleşme planları yapıyorlardı. 140 Ülkede örgütlü FETÖ. Bugün Türkiye’nin 140ülkede elçiliği yok. Karşımızdaki örgüt sizin din algınızı, hayata bakışınızı, tarih algınızı ve gelecek tasavvurunuzu değiştirecekti. Hollywoodgibi Dünya’nın en büyük film stüdyolarından birini kurmaya hazırlanıyorlardı. 110 İslam ülkesindeki yayınlanacak dizileri burada çekilecekti. “Burası Amerikano bir İslam’ın misyonerlik merkezi olacaktı. Aslında Siz sadece Türkiye’yi kurtarmadınız. İslam Dünya’sını kurtardınız. Eğer batı “Kapitalizm” İslam Dünyasını yutsaydı, bu artık tarihin sonuna kadar devam edecek tek kutuplu bir Dünya demek olacaktı. Bu gün sizkapitalizmin çanına ok tıkadınız. Amerika’daki Avrupada’ki kriz bundan kaynaklanıyor. Siz sadece İslam dünyasını değil insanlığı kapitalizm belasından kurtardınız. “ol mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler” 15 Temmuz kahramanları ne yaptıklarının neyi başardıklarının pek farkında değiller. Zaman geçince daha iyi anlayacağız. Aslında bizler tarihin yaşayan tanıklarıyız. Ama olayın sıcaklığından perdenin arkasını olanları henüz tam olarak anlayabilmiş değiliz. Bana soracak olursanız bundan sonra geri dönüşleri çok zor ama iddialarından vazgeçemezler. Bu Amerika’nın ve Avrupa’nın sonu demek. Eğer 2019’a kadar biz Türkiye’de ipleri ele geçiremez isek bu Amerika’nın ve Avrupa’nın sonu olur diyorlar. Dolar ve Euro’un sonu olur diyorlar. Siz öyle bir şey yaptınız ki tarihin akışı bundan sonra hiçbir daha eskisi gibi olmayacak. Bu sadece Ak Parti bu sadece Türkiye olayı değil. Onlar şimdi bizi bize düşürmenin yollarını arıyorlar. En başta bizi atomize etmek istiyorlar. Yani sadece Türkiye’de 65 tane cemaat var. Suriye’de 100’den fazla var. Müslümanları Türkiye’de 65 gruba ayırmışlar. Bunlardan sadece 1 tanesi Nurculuk, Nurculukta 13’e bölündü. Bunun 3 fırkası; “Tahşiye, Fethullah Gülen ve Aczimendilik” en dazla okuyanı, en fazla gelir seviyesi yüksek ve en son hareketlerden biri. Risale-i Nur cemaatleri arasında “Med Zehra ve Nubi Har” diye 2 tane Kürt fraksiyonu var biriHDP’yi destekliyor biri AK Parti’yi destekliyor. Hepsi Nurcu bunların Haa! Düşünebiliyor musunuz? Yeni Asya Grubu CHP’yi destekledi. Öbür taraftan Şii, Sünni, Vahhabi kavgası çıkartmaya çalışıyorlar. Biz tehdit olunca dayanışıyoruz, direniyoruz. Bizi bize kırdırmaya çalışıyorlar. Aynı ülkenin çocuklarını, sağ-sol, Alevi, Sünni diye birbirine kırdırmanın yollarını arıyorlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. “Girmeden Tefrika bir millete, düşaman giremez. Toplu vurdukça yürekler , onu top sindiremez” oyunları deşifre oldu direneceğiz kazanacağız inşallah, Allahı’ın yardımıyla.. dedi.

HABER: Muhammet Binici / GAZETECİ / PROGRAM YAPIMCISI