Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fukuşima'ya gönderilen su altı robotu ilk görüntülerini geçti

Japonya'da 2011'deki deprem ve tsunami felaketinde ağır hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali'ne gönderilen su altı robotu ilk görüntülerini gönderdi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:02
Fukuşima'ya gönderilen su altı robotu ilk görüntülerini geçti

Japonya'da 2011'deki deprem ve tsunami felaketinde ağır hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali'ne gönderilen su altı robotu ilk görüntülerini gönderdi.

Nükleer santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) tarafından yapılan açıklamada, "Little Sunfish (Küçük Güneşbalığı)" adı verilen su altı robotunun, nükleer santralin felakette en çok hasar gören bölümlerinden 3 numaralı reaktörün emniyet kazanına girdiği bildirildi.

Robotun ilk görüntülerini gönderdiği ifade edilen açıklamada, robotun, hem hasarı tespit etmeye hem de felaketin ardından eriyip kazanın dibine çöken ve radyoaktif su altında kalan yakıtı bulmaya çalışacağı belirtildi.

Fukuşima'daki hasarı tespit etmek için daha önce de uzaktan kumandalı robotlar gönderilmiş ancak nükleer santraldeki aşırı derecedeki yüksek radyasyon çalışmaları olumsuz etkilemişti.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami, Fukuşima santralinde radyoaktif sızıntıya yol açmış, Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine yol açmıştı. Olayın ardından bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti. Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin yıllarca sürebileceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:02
  1. Japonya
  2. Japon
  3. Fukuşima
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri'de altınları için öldürüp define kuyusuna gömdüler
    1. Kayseri'de altınları için öldürüp..
    2. 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi'nde Türkiye..
    3. Bosna'dan Mescid-i Aksa duyurusu
    4. Kanser hastaları için yeni umut ışığı..
    5. Berlin’de Kudüs’e destek eylemi
    6. Son anketi açıklayıp, CHP ile ittifaka..
    7. Pakistan: Türkiye'yi destekliyoruz
    8. Mücevher tuşlu klavye
    9. Tüfenkci: Daha çok çalışmamız gereken..
    10. Eyüp'te hafriyat kamyonuyla otobüs..
    11. Gazze İsrail'e karşı yürüdü
    12. Öğrenciye destekte İstanbul Ticaret..
    13. 80 milyon yıllık lav sütunları turizme..
    14. Opel’in efsane modeli geri dönüyor
    15. Kabine değişikliğinin ardından dolarda..
    16. Yaşar’dan yeni eğitim yatırımları
    17. Sıra dışı gençlerden geleceğin bilim..
    18. Saadet Partisi'ne o ilkde büyük şok! 3..
    19. Yol kenarında bulundu!
    20. Giresun Üniversitesi akademik başırıda..
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar