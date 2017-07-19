Fukuşima'dan merakla beklenen görüntüler geldi!

Japonya'da 2011'deki deprem ve tsunamide ağır hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali'nin içinden ilk görüntüler bir robotla alındı.

Nükleer santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), Little Sunfish-Küçük Güneşbalığı adı verilen su altı robotunun 3 numaralı reaktörün emniyet kazanına girdiğini duyurdu.

Robot, hem hasarı tespit etmeye hem de felaketin ardından eriyip kazanın dibine çöken ve radyoaktif su altında kalan yakıtı bulmaya çalışacak.

Medyaya servis edilen ilk fotoğraflar, 3 numaralı reaktörde meydana gelen büyük hasarı ortaya koyuyor.

Fukuşima'da daha önce de uzaktan kumandalı robotlar kullanıldı ancak aşırı derecedeki yüksek radyasyon nedeniyle sonuç alınamadı.

11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından Japonya kıyılarını vuran tsunami, ülkeyi yerle bir ederken Fukuşima santralinde de radyoaktif sızıntıya yol açmıştı. Sızıntı, Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine yol açmıştı. Bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edildi, sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesi yıllar alacak.