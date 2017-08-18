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Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV virüsü olduğu tespit edildi

Tekirdağ’da jandarmanın düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 28 kadın gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan Türkmenistan uyruklu U.H.'nin AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığı tespit edildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 14:41
Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV virüsü olduğu tespit edildi

Tekirdağ Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gece  Yeniçiftlik ve Sultanköy mahallelerindeki gece kulüpleri ve otellerde fuhuş yaptırılan ve yasadışı çalıştırılan kadınlara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, yasadışı çalıştırılan ve fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 28 kadın gözaltına alındı.

Hastaneye götürülüp sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan Türkmenistan uyruklu U.H.'nin AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığı belirlendi. Özbekistanlı D.J. ile Türkmenistan uyruklu T.P.'de frengi, Özbekistanlı D.S.'de Hepatit B bulunduğu tespit edildi.

Daha sonra ifadeleri alınan kadınların, yasadışı olarak çalıştırıldığı işyeri sahiplerine başı yaklaşık 14 bin TL olmak üzere toplam 392 bin TL idari para cezası kesildi. Soruşturmaları tamamlanan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Tekirdağİl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 14:41
  1. Marmara Ereğlisi
  2. Tekirdağ
  3. fuhuş operasyonu
  4. AIDS hastalığı
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