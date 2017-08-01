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Polis fuhuş zanlılarına geçit vermedi

Polis, Konya'da para karşılığı fuhuş yaptıkları öne sürülen 13 kadını gözaltına aldı.

01 Ağustos 2017 Salı 13:34
Polis fuhuş zanlılarına geçit vermedi

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınların, merkez Karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklık caddeleri ile Meramİlçesi Furkan Dede caddesine çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından harekete geçen polis, düzenledikleri operasyonla 13 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar hakkında işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:34
  1. Konya Emniyet Müdürlüğü
  2. fuhuş zanlısı
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