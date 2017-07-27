Fugro Scout 3 katlı tünel için Boğaz’da

İstanbul Boğazı’nın altından hem karayolu hem demiryolu ulaşımına uygun tasarlanan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için ilk somut çalışma başladı. Günde 6 milyondan fazla yolcu taşınması planlanan tünelin zemin etüdünü yapmak üzere Panama bayraklı Fugro Scout adlı araştırma gemisi Boğaz’a girdi. Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout, tünelin inşası öncesinde İstanbul Boğazı’nın dip yapısını belirleyecek. 84 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Fugro Scout, 26 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Boğazı’nda bulunacak ve derinlerde araştırma yapacak.

3 bin metreye iniyor

Modern derin deniz sonar ve radarlarına sahip olan 2015 yapımı Fugro Scout, İstanbul Liman Başkanlığı’nın izni ile Bebek-Akıntı Burnu ve Kandilli-Mehmetçik Burnu arasında çalışmaya başladı. Gemi, bu iki burnu başlangıç noktası olarak alarak tünellerin giriş ve çıkışlarının bulunduğu Rumeli Hisarı ile Küçüksu’ya kadar olan alanı tarayacak. İçinde spor salonu da bulunan geminin 3 bin metre derinliğe kadar araştırma yaptığı öğrenilirken, uydu üzerinden yerini sabitleyebildiği ve ağır yük çekme vincine sahip olduğu da vurgulandı. Yetkililer, araştırma gemisinin çalışması boyunca İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin aksayabileceğini belirtirken denizcilerin dikkat etmesini istedi.

5 yıl içinde bitirilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin ortasında raylı sistem bulunuyor. Araç ile iki yaka arasını 14 dakikaya düşüren tüp tünelin etütü için 30 milyon lira ayrıldı. Karada ve denizde yapılacak sondaj çalışmalarının yaklaşık 1 yıl süreceği öğrenilirken, İstanbul Boğazı’nın altından geçecek tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre tünelin üst ve alt katlarından lastik tekerli araçlar iki şeritte yol alabilecek. Dünyanın en büyük projelerinden biri olan tünele 3 noktadan bağlantı yapılacak. Günde 6 milyonun üstünde yolcuyu taşıyabilecek tünelin 5 yılda bitirilmesi planlanıyor. Tünel Rumeli Hisarı ile Küçüksu arasında 6.5 kilometre uzunluğunda olacak. Tünelin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’yle bağlantısı Hasdal ile Ümraniye’den gerçekleşecek.