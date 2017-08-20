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Fuarda Gaziemir farkı

86. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yer alan Gaziemir Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor. Teması ‘enerji’ olan fuarda, belediyenin temaya uygun projeleri ve çalışmaları anlatılıyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:10
Fuarda Gaziemir farkı

Bu yıl ‘enerji’ temasıyla 86. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yer alan Gaziemir Belediyesi’nin bu temaya uygun yaptığı tanıtım ve aktiviteler vatandaşların ilgisini çekiyor. Gaziemir’in çevre dostu belediye başkanı Halil İbrahim Şenol’un enerji, geri dönüşüm ve çevre konusunda hayata geçirdiği çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi sunulurken, her gün ayrı bir aktiviteyle halkın karşısına çıkılıyor. Belediye standında fuar temasına uygun olarak, Başkan Şenol’un hayata geçirdiği akıllı, çevreci, teknolojik ve kendi enerjisini üreten belediye hizmet binası hakkında detaylı bilgi veriliyor. Geri dönüşümü ilk başlatan ilçe belediyesi olan Gaziemir Belediyesi’nin cam atıkları geri dönüştürdüğü özel kumbaraların tanıtımı da yapılıyor. Kadınları ekonomik hayata çekmek için hayata geçirilen organik oyuncak üretimi hakkında bilgi verildiği stantta belediyenin fiziki ve sosyal projeleri hakkında da ziyaretçilere bilgi veriliyor. Fuar ziyaretçileriyle bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor, talep edenlerle bol bol fotoğraf çektiriyor.

Enerjisini üreten bina

Gaziemir Belediyesi’nin akıllı, çevreci, teknolojik hizmet binası, kullanılan teknolojik sistemler sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretiyor. Binanın çatısında, bölgenin coğrafi ve iklim koşulları göz önüne alınarak özel olarak üretilen güneş enerjisini elektrik enerjine çeviren paneller yer alıyor. İki tarafı cam olan fotowoltaik modüllerin Türkiye’de ilk kez kullanıldığı bina da yapılan ölçümler sonucu bölgeye en uygun enerji panelleri kullanıldı. Böylece güneş ışınlarından en yüksek oranda yararlanarak daha çok elektrik enerjisi sağlanıyor. Aynı zamanda Türkiye’de ilk defa kullanılan güneş ışınlarını iletebilen çift camlı fotowoltaik modüller sayesinde binanın gün ışığından faydalanması sağlandı. Günlük 37 evin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üreten sistem yılda bin 10 kWh elektrik üretiyor. Sistem, yüksek verimi sayesinde 4-5 yılda kendini amorti ediyor. Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşi kullanan sistem çevrenin korunmasına da önemli katkı sağlıyor. Yağmur suyunun depo edilerek lavabolarda kullanıldığı binanın çatısında yer alan özel paneller sayesinde güneş enerjisinden sıcak su da elde ediliyor. Bu sistemle belediye bütçesine önemli katkı sağlanırken çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor.

Sürpriz maket

Gaziemir Belediyesi hizmet binasından esinlenilerek özel olarak tasarlanan standa ziyaretçileri özel bir sürpriz karşılıyor. Gaziemir’de Sami Usta olarak bilinen Sami Denktaş tarafından yapılan hizmet binasının maketi yoğun ilgi görüyor. Sami Denktaş, tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yaptığı maketi 5 ayda tamamladı. 1 metre 40 santim genişlik ve 1 metre 10 santim yüksekliğe sahip maket büyük beğeni topluyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:10
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