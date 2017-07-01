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Freni patlayan midibüs ışıkta bekleyen araçlara çarptı!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde askeri üssün sivil personelini taşıyan bir midibüsün freni patladı. Sürücünün ışıkta bekleyen 5 araca çarparak durdurabildiği midibüste bulunan 16 kişi hafif yaralandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:30
Freni patlayan midibüs ışıkta bekleyen araçlara çarptı!

Kaza bugün saat 07.30 sıralarında ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Gökova’dan aldığı 27 sivil personeli Aksaz Deniz Üs Komutanlığına götürmekte olan Metin Gündüz (29) idaresindeki taşıma firmasına ait 48 M 4959 midibüsün ilçe girişine yaklaştığı sırada freni patladı. Midibüsü durduramayan sürücü önce kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hızı düşen midibüs güçlükle durabildi.

Kazada, midübüste bulunan 9 yolcu ile zincirleme kazaya karışan 5 araçtaki 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi edildi. Kaza nedeniyle Marmaris -Gökova duble yolunda yaklaşık 8 kilometrelik araç konvoyu oluştu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:30
  1. Muğla
  2. Marmaris
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