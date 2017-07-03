Fredius Gomis kendine güveniyor

Tam adı Bafetimbi Gomis... 6 Ağustos 1985’te Fransa’nın La Seyne-sur-Mer şehrinde Senegal asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Sokak aralarında başlayan futbol aşkı, profesyonel oyunculuğa kadar uzandı. Sağ ayağını kullanan 1.84 boyundaki Gomis, 2003-2004 sezonu öncesi henüz 18 yaşında Saint-Etienne’de profesyonelliğe adım attı. 2009-2010 sezonunda 13 milyon euro karşılığında Lyon’un yolunu tutana kadar da Saint-Etienne forması giydi. Büyük beklentiler ile gittiği Lyon’da ilk 11’in değişmez isimlerinden oldu. Her şey yolunda gidiyordu, ta ki saha içinde baygınlık geçirene kadar...

4 MART 2015’TEN BERİ RAHAT

Vagus sinirine (onuncu kafa siniri) dair anlamına gelen vasovagal ve syncope (bayılma) kelimeleri ile ifade edilen vasovagal syncope teşhisi konulan Gomis, aynı yıl toplam 6 kez (3’ü milli takımda) sahada bayıldı. Vagus sinirinin aktivasyonu ile ilgili olarak stres, şiddetli ağrı, kan görme hipotansiyonu, aşırı sıcaklık, çok hızlı ayağa kalkmak veya aşırı duygusal reaksiyonların da sebep olabildiği vosavagal syncope, Fransız forvetin hayatının bir parçasıydı artık. Son olarak 4 Mart 2015’te White Hart Lane Stadı’nda Swensea’nin Tottenham ile oynadığı maçta aniden yere yığılan Gomis, yarım saat kadar stadın revirinde kaldı. Sonrasında ise kendisini iyi hissettiğini söyleyerek sahaya dönmek istese de yakındaki bir hastaneye götürülerek kontrol altında tutuldu.

KAN BASINCI DÜŞÜYOR

Kalp atışının ve kan basıncının düşmesi sonucu beynin geçici olarak kansız kalmasıyla oluşan geçici bilinç kaybı tedirgin edici olsa da kariyerini fazla etkilemedi Gomis’in. Vasovagal syncope tek başına hayati tehlike oluşturmuyor. Kesin çözümü olmayan sendromla ilgili ilaçlar üzerinde hala deneyler yapılıyor. Ancak dönemlik sorunlar nedeniyle vasovagal syncope tekrarlayabiliyor. Keza son bayılma olayının ardından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Gomis de olayı babasının sağlık sorunlarına bağlamıştı.

SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE

Uzun süredir bayılma olayı yaşamasa da Galatasaray’da hadisenin tekrar edebileceği bizzat kulüp doktoru Yener İnce tarafından da ifade edildi. Sarı-Kırmızılı yönetim yine de tedbir aldı. Kapsamlı bir taramadan geçirilen 32 yaşındaki forvetin sözleşmesine özel bir madde eklendi. Futbol oynamasına engel olabilecek bir sorun çıkması halinde Galatasaray’a sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkı tanıyan bu maddeye Gomis de itiraz etmedi.

SİNAN’DAN FORMA JESTİ

2003-2004 sezonunda henüz 18 yaşındayken Saint-Etienne’de profesyonel olmasına karşın A takım forması için 2004-2005 sezonunu beklemek zorunda kalan Bafetimbi Gomis, kariyeri boyunca 18 numaralı formayı giydi. Galatasaray’da da aynı numarayı taşımak isteyen Fransız yıldız, yeni takım arkadaşı Sinan Gümüş’ün jesti ile istediğini aldı. 18 numarayı Gomis’e bırakan Sinan, Podolski’nin ayrılığı sonrası boşa çıkan 11 numarayı aldı.

PİTBULL GİBİ SEVİNEN KARA PANTER!

Yeni sezonda Galatasaray’ın başarısı için ter dökecek Bafetimbi Gomis “kara panter” lakabı ile anılıyor. Ancak gol attıktan sonra Sarı-Kırmızılı takımın eski oyuncularından Felipe Melo’nun pitbull sevincine benzer bir gösteri yapıyor. 32 yaşındaki santrforun gol sevinci, video oyunu FIFA’nın 2017 versiyonunda da en sevilen gol sevinçleri arasında yer alıyor.

KALECİ CARRASSO’NUN ÖDÜ PATLADI

Lyon’da oynadığı dönemde üç kez sahada baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis, 2010 Dünya Kupası elemelerinde Fransa’nın Faroe Adaları ile oynayacakları maç öncesi kaleci Cedric Carrasso’nun aklını başından aldı.

Antrenman sırasında takım arkadaşının aniden bayılması üzerine ne yapacağını şaşıran Carrasso, çığlıklar atarak sağlık görevlilerini çağırdı. Başarılı kalecinin yaşadığı korku objektiflere de yansıdı. Neyse ki Gomis kısa sürede kendine geldi ve yalnızca 15 dakika sonra idmana devam etti.