% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
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Fransızlardan 'erken seçim' iddiası

Fransa’da yayın yapan Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede yeni bir genel seçime gidilebileceğini ileri sürdü.

Fransızlardan 'erken seçim' iddiası
Eklenme: 17 Nisan 2017, 11:00

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, referandumun genelindeki “evet” sonucuna rağmen Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde “hayır” oylarının fazla çıktığına dikkat çekildi.

Türkiye’nin Güneydoğu illerinde ise “sürpriz olmayacak bir şekilde” büyük oranda “hayır” oyu verdiği kaydedildi. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefetin içinde bulunduğu durumdan yararlanıp ülkede yeni bir genel seçime gidilebileceğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, dün yaptığı konuşmasında erken seçime gidilmeyeceğini söylemişti.

 
EtiketlerfransaErdoğanle mondeDÜNYA Haberleri
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