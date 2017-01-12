Fransız gazeteci Jean-Dominique Merchet, "Türkiye’nin AB üyeliğinin tartışılmamasının tek sebebi Müslüman ülke olması. Bundan dolayı Avrupalılar özellikle de Fransızlar Türkiye’yi Avrupa’da istemiyor." dedi.

L'Opinion gazetesi yazarı Merchet, Türkiye’nin AB’ye üyelik süreciyle ilgili ön yargılar ve terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da Türkiye'nin Müslüman nüfusundan kaynaklanan ön yargılar olduğunu söyleyen Merchet, "Türkiye’nin AB üyeliğinin tartışılmamasının tek sebebi Müslüman ülke olması. Bundan dolayı Avrupalılar özellikle de Fransızlar Türkiye’yi Avrupa’da istemiyor. Kullanılan argümanlar ne olursa olsun bu reddedişin tek nedeni Türkiye’nin büyük bir Müslüman ülke olması. Eğer siz Türkiye’nin AB sisteminde bir yer edinebileceğini söylerseniz, düşmanla iş birliğiyle suçlanabilirsiniz. Bu konunun tabu haline getirilmesini kabul etmek mümkün değil." diye konuştu.

"Türkiye'nin AB üyeliğinin tartışılmaması üzücü"

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin Fransa'da artık tartışma konusu olmamasının üzüntü verici olduğunu belirten Merchet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konu çok eski bir hikaye. Ne yazık ki Türkiye'nin üyeliğini artık Fransa’da tartışamıyoruz. Birkaç yıl önce konuya ilişkin bazı argümanlar öne sürüyor ve "iyi bir fikir mi?" diye sorgulayabiliyorduk. Mesela eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve eski Başbakan Michel Rocard Türkiye’nin üyelik fikrine yakındı. Destekleyen ve karşı olan argümanlar vardı. Bugün bu tartışmayı Fransa’da yürütmek mümkün değil. Buna üzülüyorum."

"Türkiye terörle mücadelede siyasi açıdan yalnız"

Merchet, Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası arenada siyasi açıdan yalnız bırakıldığına işaret ederek "Avrupa ve ABD, Türkiye ile terörle mücadele konusunda istihbarat paylaşımı yapıyor. Ancak Türk toplumu ve yöneticiler kendisini bu konuda yalnız hissediyor. Uluslararası toplumun terörle mücadeleye teknik olarak destek verdiği söylenebilir ama siyasi anlamda Türkiye izole ediliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin özellikle üç terörist tehditle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Merchet, bunlardan ilkinin Avrupa’da da saldırılar gerçekleştiren DEAŞ terör örgütü, ikincisinin PKK gibi terör grupları, her ne kadar uluslararası toplum henüz kabul etmese de üçüncü bir terörist tehdit olarak da Gülen grubunu algılandığını dile getirdi.