Fransızlar mültecilere karşı duvar ördü

Fransa'da göstericiler eski bir otelin etrafına duvar örüyor. Amaç sığınmacılar oteli kullanmasını engellemek. Mültecilerin artık kullanılmayan otele girememeleri için göstericiler otelin etrafını duvarla kaplıyor.

18 metre uzunluğunda ve 1.8 metre yüksekliğindeki duvar artık kuulanılmayan 'Formule 1 Oteli'ni çevreliyor.

F ransız yetkililerden duvarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Mülteci karşıtı göstericiler gece geç saatlere kadar duvar için çalışıyor. Fransa'nın Semeac kentindeki terkedilmiş otel hükümetin sokaklarda uyuyan sığınmacıların kalması için aldığı düzinelerce otellerden biri.

Eurostat ajansı verilerine göre 2015 yılında Fransa 20 bin 630 sığınmacı kabul etmişti.