Fransızlar eşine karşı ayaklandı

Fransa'da First Lady'ye özel statü verilmesi tartışılırken Change.org sitesinde imza kampanyası başlatan ressam ve yazar Thierry Paul Valette açıklamasında, "Kamu bütçesinden Cumhurbaşkanı eşinin pay edinmesinin hiçbir gereği yok" dedi.

Mecliste akrabaları işe alma yasaklanırken Cumhurbaşkanı eşine daha fazla ayrıcalık tanımak için özel statü verme fikrini eleştiren Valette, Brigitte Macron'un iki veya üç danışmanı, iki sekreteri ve iki güvenlik görevlisi olduğunu ve bunların fazlasıyla yeterli olduğunu savundu. Hükümetin ekonomiyi geliştirmek çalışmaları yapmak istediği dönemde olduğunu hatırlatan Valette, konunun referanduma sunulması gerektiğini ifade etti.

157 bin imzayı geçen kampanya 200 bine ulaştığında Başbakan ve Cumhurbaşkanına sunulacak.