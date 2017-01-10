Fransız şarkıcıdan skandal 'Reina' şarkısı

Fransız şarkıcının yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısı sonrası yaptığı korkunç sözleri olan şarkı büyük tepki çekti. Fransız şarkıcı Frederic Fromet kara mizah yapmak istediği şarkısında "İstanbul'da Reina'da bomba patladı hepsi öldü. Onlar için güzel bir yılbaşı oldu." sözlerine yer verdi. Şarkının sözlerinde Nice'teki ve Berlin'deki terör saldırıları da yer aldı.

Beşiktaş'taki gece kulübünde yılbaşı gecesi terör saldırısı düzenlenmiş ve 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıya dünyaca ünlü sanatçılar tepki göstermiş ve Türkiye'nin yanında oldukları mesajını paylaşmıştı. Ancak şarkıcı Frederic Fromet, gece kulübüne saldırı sonrası yaptığı şarkı büyük tepki çekti. Şarkısına, "Eğer bizden bir kurban varsa problem ama yoksa ölenler bizim için değil" diye başlayan şarkıcıya Türkiye'den büyük tepki geldi.

Şarkının sözleri ise şöyle: "Bombalama eylemi İstanbul'da çok güzel geçiyor. Hele Reina'da. Eğer bizden bir kurban varsa problem .Ama yoksa ölenler bizim için problem değil. Türkler ağlamalı zırlamalı güzel bir yılbaşı geçirdi. Sıcak diskotekte oynarken bomba patladı ve hepsi öldü. Güzel bir yılbaşı. Suriye'desiniz ama kendi derdinizle uğraşın." Bu sözlere büyük tepki gösterilirken, Fransız yetkililerin ne diyeceği ise merak konusu oldu.