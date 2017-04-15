Fransız polisinden şoke eden tavır

Fransa'nın başkenti Paris'te, vekalet işlemi için gittiği polis merkezinde bebeğini emzirmesine izin verilmediğini ve görevlilerin kendisine hakaret ettiğini öne süren anne, eşiyle imza kampanyası başlattı.

Sophie (28) ve Nicolas (30) çifti, geçen pazartesi günü vekalet işlemi yaptırmak amacıyla iki aylık bebekleriyle bir polis merkezine gitti.

Binanın önünde işlem için gelen çok sayıda kişi olduğundan bu çift de beklemeye başladı.

Saatler süren bekleme sırasında bebeği acıkan anne, içeri girerek onu emzirmek istedi. Çift, polislerin buna izin vermediğini ileri sürdü.

Bebeğin babası, içeri girmek istemeleri üzerine boş oda olmadığının söylendiğini belirterek, "Oturacak bir yer olmasının yeterli olduğunu, eşimin bir köşede üstündeki şal ile kapatarak bebeği emzirebileceğini söyledim. Bunun üzerine devreye giren komiser, karakolun emzirme yeri olmadığını, insanların emzirirken görmemesi gerektiğini söyleyerek bizi şaşkına çevirdi." açıklamasını yaptı.

Komiserin, "bir bebeği karakola getirmenin ve emzirmek istemenin ahlaksızlık olduğu" yönündeki açıklamalarını skandal olarak gördüklerini kaydeden genç çift, olaya tepki göstererek imza kampanyası başlattı. "Bebekleri emzirmek her yerde mümkün olmalı, karakolda bile" başlığıyla açılan imza kampanyasına şimdiye kadar aralarında bazı sanatçı ve siyasetçilerin de olduğu 20 bini aşkın kişi destek verdi.

İmza kampanyasında İçişleri Bakanına seslenen anne, "Güvenliğimizden sorumlu olan kişiler tarafından aşağılandım. Kimse annelik ve vatandaşlık arasında kalmamalı. Bir bebeği emzirmek utanılacak bir hareket değildir ve hiçbir yerde reddedilmemeli." ifadelerini kullandı.