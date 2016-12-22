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Fransız polisi daha kolay ateş edecek!

Fransa'da aylardır devam eden OHAL kapsamında, Fransız polisinin silah kullanımını kolaylaştıracak yeni düzenleme, karara bağlanacak.

Fransız polisi daha kolay ateş edecek!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 13:32
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Fransa İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün Ulusal Meclise önerdiği polislerin silah kullanma yetkisine yönelik kanun değişikliğin 2017 yılında yeni düzenlemeyle, karara bağlanacağını duyurdu.

Fransa'da devam eden olağanüstü hal ve ülkede devam eden terör tehlikesi göz önünde bulundurularak polislerin silah kullanma yetkisini kolaylaştırma amaçlı yeni kanunun 2017 yılın Ocak ayın sonuna kadar onaylanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı polis memurların görevde meşru müdafaada hukuki güvence altına alınmasına yönelik yeni yasanın değişik polis birliklerin operasyonlarda çalışmaları kolaylaştırması bekleniyor. İsimsiz, anonim olarak polisten daha serbest silah kullanma yetkisi olan Jandarmaya karşı yeni uygulamanın polis memurlarına aynı yetkiyi sağlaması bekleniyor.






 
Etiketlerİçişleri BakanlığıFransaUlus
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