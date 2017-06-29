Fransız muhabir duyurdu! Galatasaray Juventus'un yıldızını transfer etti

Galatasaray'da transfer atağı devam ediyor. Belhanda, Gomis ve Maicon transferlerinin ardından orta sahaya bir takviye de Juventus'tan yaptı.



Sarı-Kırmızılı ekipte Asamoah ve Lemina markajı sürüyordu. Bein Sports Fransa muhabiri Philippe Genin Galatasaray'ın Lemina transferinde mutlu sona ulaşıp bir yıllığına kiraladığını iddia etti.



23 yaşındaki Gabonlu yıldız geçen yıl Marsilya'dan 10 Milyon Euro'ya transfer edilmişti.



Kaynak: Şampiy10