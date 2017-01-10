Fransız markalara 'Trump' gibi çağrı

Bu haber 783 kez okundu

ABD başkanı seçilen Donald Trump, ABD'li markalara üretimi kendi ülkelerinde yapmaları çağrısında bulunda bulunmuştu. Bu çağrının ardından da Ford, meksikada yapmayı planladığı meksikadaki yeni yatırımlarını iptal etmişti. Benzer çağrı, Fransa'nın cumhurbaşkanı adaylarından aşırı sağcı Marine Le Pen'den geldi.

Le Pen, başkan seçilirse, ABD'de Donald Trump'ın yapmak istediği gibi, dışarıda yapılan Fransız otomotiv ve diğer sanayi malları üretimini ülkeye geri getirmek istediğini söyledi.

France 2 televizyon kanalında konuşan Le Pen, Renault ve PSA Peugeot Citroen fabrikaları için Trump'ın yaptığını yapıp yapmayacağı sorusuna karşılık "(Trump) benim yıllardır alınmasını istediğim önlemleri alıyor" dedi.

'SONUÇLARINA KATLANMADAN YURT DIŞINDA YAPAMAZLAR'

Bu politikayı "ekonomik yurtseverlik" ve "akıllı yurtseverlik" olarak tanımlayan Le Pen, şöyle konuştu:

"Fransız şirketlerine, Fransa'da ödemeleri gereken vergiyi ödemekten kaçınamayacaklarını ve sonuçlarına katlanmadan dışarıda üretim yapamayacaklarını memnuniyetle anlatabilirim."

TÜRKİYE'DE DE ÜRETİM YAPIYORLAR

Le Pen'in bahsettiği otomobil firmaları, Türkiye'de de üretim yapıyor. Ayrıca İspanya'da da Fransız menşeli otomobil üreretimi mevcut.

ANKETLERDE DURUM

Le Pen'in korumacı ve küreselleşme karşıtı söylemi kendisine taraftar kazandırıyor. Kamuoyu anketlerinin çoğu, Mayıs ayında yapılması kararı alınan cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura çıkacağını ancak başkanlığı kazanamayacağını gösteriyor.

Le Pen'in rakibi ve seçimi kazanması beklenen aday muhafazakar Cumhuriyetçi Parti'nin adayı François Fillon. Fillon, devletin şirketlere müdahalesini azaltmasını öngören liberal bir ekonomi politikasını savunuyor.

Habertürk