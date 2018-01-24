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Fransız kanalı: Türk askerinin morali yüksek

Fransız devlet televizyonu France 24'ün muhabirleri, sınırda Suriye'ye gitmeye hazırlanan bir Türk askeri birliğine konuk oldu. Fransız kanalı, "Türk askeri, terörle mücadelede kararlı ve morali yüksek, bölge halkı onlara minnettar" ifadesini kullandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 22:33
Fransız kanalı: Türk askerinin morali yüksek

Fransız devlet televizyonu France 24, terör örgütüne karşı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir Türk askeri birliğini sınırda ziyaret etti. Fransız kanalı, Türk askerinin moralinin yüksek olduğunu ve teröre karşı kararlı bir duruş sergilediğini bildirdi.

TÜRK ASKERİ KARARLI

Fransız devlet televizyonu France 24'ün muhabirleri, sınırda Suriye'ye gitmeye hazırlanan bir Türk askeri birliğine konuk oldu. Fransız kanalı, “Türk askeri, terörle mücadelede kararlı ve morali yüksek bölge halkı onlara minnettar” ifadesini kullandı.

TÜRK ASKERLERİ İLE YEMEK YEDİLER

Fransız kanalı sınırdaki Türk birliğine yemek vakti konuk oldu. Habere göre bu birlik birkaç ay önce Irak sınırında görevliydi.

FRANSIZ TELEVİZYONUNDA ROPÖRTAJ

Hava soğuk ama Türk askerlerinin morali yükse diyen Fransız kanalı, askerlerle ropörtajlar yaptı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 22:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • T.KT.K31 dk önce
    Bu adamlara Fransiz gazetelere dikkat etmek lazimhertūrlū casusluk beklenir
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
    MAŞALLAH ELHAMDÜLİLLAH İMAN İNANÇALLAHA GÜVENİRALLAHA İÇİN YAPIYORSAN HUZUR VAR GAM YOK ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN ATTIĞIN KURŞUN BOŞA GİTMESİNAYAĞINA TAŞ DEĞMESİN ALLAHA AMA NET OLUN
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