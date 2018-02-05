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Fransız iş adamı burka yasağı nedeniyle kesilen 10 cezayı ödedi!

Cezayir asıllı Fransız iş adamı Nekkaz, Avusturya'nın başkenti Viyana’da, geçen yılın ekim ayında yürürlüğe giren burka yasağı sebebiyle kesilen 10 cezayı ödedi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:53
Fransız iş adamı burka yasağı nedeniyle kesilen 10 cezayı ödedi!

Fransa'dan Avusturya'ya gelen Nekkaz, Başbakanlık binası önünde yaptığı açıklamada, burka yasağının başlamasının ardından ülkede kendisi ile farklı kişilere kesilen 10 cezanın makbuzlarını ve paraları gazetecilere gösterdi.      

İş adamı Nekkaz, bu cezaların hepsini kendisinin ödeyeceğini belirterek, yasakla ilgili Başbakan Sebastian Kurz ile görüşmek istediğini ifade etti.      

Kurz ile görüşmesine müsaade edilmeyen Nekkaz, “Başbakana mektup yazacağım, kendisiyle ülkede yaşayan Müslümanların durumu hakkında görüşmek istediğimi ileteceğim ve bunu her ay düzenli olarak yapacağım, benim zamanım var.” şeklinde konuştu.      

Nekkaz, Kurz’un kendisi ile konuşacağına inancını vurgulayarak, Avrupa’da farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan sorunların yalnız diyalogla çözülebileceğini, aksi takdirde bu durumun Avrupa'nın geleceği açısından büyük bir sorun teşkil edeceğini kaydetti. Nekkaz, açıklamanın ardından bankaya giderek cezaları ödedi.   

Avusturya'da geçen yılın ekim ayında başta Müslümanlar olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin tepkisine neden olan kamuya açık yerlerde yüzün tanınmayacak şekilde örtülmesini yasaklayan düzenleme, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) koalisyonu tarafından uyum paketi kapsamında yürürlüğe girmişti. Avusturya'da, burka yasağına uymayanlara 50 avro ceza kesiliyor.      

Nekkaz, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra protesto amacıyla yüzünü maske ile kapatarak ülkeye girmiş, bu nedenle de kendisine burka yasağını da içeren uyum yasasına muhalefetten 50 avro para cezası kesilmişti. Nekkaz, daha önce de Avusturya’da burka yasağı kapsamında verilecek cezaların hepsini kendisinin ödeyeceğini açıklamıştı.      

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:53
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