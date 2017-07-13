Fransız hükümetinin yeni göçmen planı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim kampanyası boyunca söz verdiği yeni göçmen planını açıkladı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni göçmen planını açıklayan Başbakan Philippe, bir taraftan kabul edilen göçmenler için yeni yerleşim birimi inşa etme sözü verdi, diğer taraftan da yasa dışı gelen göçmenlerin daha sert bir şekilde izlenerek sınırdışı edilmesini sağlayacaklarını açıkladı. Kabul edilen göçmenlerin entegrasyonu ise hızlandırılacak.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Almanya’nın çok gerisinde kalan bir göçmen politikası izleyen Fransa’nın kuzeyinde, Calais kentinde İngiltere’ye geçme umuduyla bekleyen göçmen kampı defalarca boşaltıldı. Ancak her seferinde kamplar yeniden doldu.

Paris’in merkezinde yaşanan göç dalgasının ardından boşaltılan Porte de la Chapelle bölgesindeki kamplar da yeniden doldu. Hükümetin “yeni göçmen planını” açıklamasından birkaç gün önce Fransız polisi Paris’in merkezindeki Porte de la Chapelle’de büyük bir operasyon yaparak 2 bin 700 göçmeni Paris dışına çıkardı.

Son derece kötü koşullarda, salgın hastalık tehdidi altında yaşayan çoğu Afgan, Sudanlı ve Somalili göçmenler, 60 kadar otobüs ile Paris’in banliyölerindeki merkezlere taşındı.

Suriye’den kaçışın başladığı 2015 yılından bu yana Fransız polisi 34’üncü operasyonunu gerçekleştirdi.

Sığınmacılara 12 bin 500 yeni konut

Hükümetin yeni göçmen planını açıklayan Başbakan Edouard Philippe sığınma isteyenler için 7 bin 500, göçmenler için de 5 bin olmak üzere toplam 12 bin 500 yeni yerleşim birimi inşa edeceklerini açıkladı.

Fransa’nın sığınmacılar için üzerine düşeni yeterince yerine getirmediğini vurgulayan Başbakan Philippe, acil ve uzun vadeli olmak üzere göçmen sorununa iki farklı çözüm yolu izleyeceklerini kaydetti. Fransız Başbakan, ülke sınırlarının düzenli kontrol edileceğini, insanlık dışı koşullarda yaşanan yasadışı kampların kurulmasına da izin verilmeyeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim kampanyası boyunca söz verdiği gibi Fransız hükümeti, önümüzdeki yasama yılına, sığınma talebine verilecek yanıtın süresini 14 aydan 6 aya indirmeyi hedefliyor. İlk başvurunun ardından sığınma talep edenler 4 hafta içinde ilgili makamda randevuya çağırılacak, ardından alınan kararı ilgili kişiye gönderme süresi de bir aydan bir haftaya indirgenecek.

Yeni sığınmacı konutu inşaatı

Hükümet, sığınma talebi kabul edilenlerin yüzde 40’ına konut olanağı bulunmadığından hareketle, bir an evvel bunun çözülebilmesi için konut inşa edecek. Başbakan Philippe’in açıkladığı acil plana göre, 2018 yılında 4 bin, 2019 yılında da 3 bin 500 ek konut inşa edilecek. Böylece Fransızların sığınmacılar için sağladığı konut sayısı 90 bini bulacak. Ayrıca, aynı dönemlerde göçmenler için de 5 bin konut olanağı yaratılacak.

Sınır dışı işlemleri artacak

Philippe Hükümeti, bir taraftan başvurusu kabul edilen göçmen ve sığınmacılara ikamet imkanı sağlarken, diğer taraftan da yasadışı göçmenlerle mücadeleyi ve sınır dışı işlemlerini sertleştirmeyi hedefliyor.

Hükümetin rakamlarına göre, 2016 yılında Fransa 91 bin yasadışı göçmen yakalandı, bunların 31 bini hakkında sınır dışı kararı verildi, yalnızca 25 bini Fransa’yı terk etti. Bu rakamların yeterli olmadığını savunan Başbakan Edouard Philippe, sınırdışı kararı veren yargı organlarına 10 yeni birim ekleyeceklerini bildirdi.

Fransa’ya kabul edilen sığınmacıların entegrasyonunu da hızlandırmayı hedefleyen hükümet, ‘bakanlıklar arası entegrasyon birimi’ oluşturacak. Sığınmacıların dil eğitimine ve iş formasyonuna ağırlık verilecek.