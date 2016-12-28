Cloudflare

Fransız güvenlik görevlileri kameralı kayda geçiyor

Fransa'da belediye zabıtası, şehirlerarası demiryolu ve banliyö trenlerinde güvenliği sağlayan görevliler yaya kameraları ile donatılarak tüm müdahaleleri kayda alacak.

Fransız güvenlik görevlileri kameralı kayda geçiyor
Eklenme: 28 Aralık 2016, 23:17
Bu haber 646 kez okundu

Fransa'da deneme aşamasında olan uygulamaya göre, belediye zabıtası, şehirlerarası demiryolu ve banliyö trenlerinin güvenliğini sağlayan görevliler bugünden itibaren yaya kameraları ile donatılarak tüm müdahaleleri ve gerekli gördükleri durumları anında kaydedebilecek.

Resmi gazetede yayınlanan kanun değişikliğinde, daha önce ulusal polis teşkilatında pilot bölgelerde uygulanan kameralı sistemin, ülke geneline yayılarak belediye zabıtası ve demiryolu güvenliğinden sorumlu görevlileri de kapsayacağı belirtildi.

Düzenlemeye göre, şehir ve kasabalarda görevli polisler, kasklarına monte edilen yaya kamerası ile herhangi bir saldırı veya gösteri sırasında müdahale anını direkt kaydedebilecek. Tüm polis ve güvenlik görevlilerinin donatıldığı sistem ile müdahale anı görüntülenerek, güvenlik güçlerinin karşı karşıya kaldığı şikayetler daha sağlıklı değerlendirilebilecek. Aynı zamanda gösteri ve polis operasyonu sırasında "gözden kaçan" saldırganların daha kolay tesbit edilmesi sağlanacak.

Düzenlemeye göre, kaydedilen görüntüler özel olarak korunan merkezi bilgisayarlarda depolanacak, uzaktan veya ağ üzerinden izlenmesi mümkün olmayacak. Bu görüntülerin herhangi bir sistemde yayınlanmasının yasak olduğu belirtilirken, gerekli görülen durumlarda ilgili birimler tarafından açılıp değerlendirileceği kaydedildi. Görüntülerin, depolandığı bilgisayarlardan 6 ay sonra otomatikman silineceği, deneme aşamasındaki uygulamanın haziran 2018'de sona ereceği bildirildi.

Fransa'da polis şiddeti ve göstericilerin taşkınlıkları ile ilgili şikayetler üzerine güvenlik görevlilerinin müdahalelerinin kamerayla kayıt altına alınması kararlaştırılmış ve ulusal polis teşkilatı tarafından pilot bölgelerde uygulamaya sokulmuştu. Gösterilerde kullanılan kamera kayıt sisteminin özellikle genç göstericileri daha çok şiddete yönelttiği eleştirileri ve ortalama fiyatı 400 avro olarak belirtilen kameraların maliyeti konusunda tartışmalar ise devam ediyor.

 
Etiketlerfransa
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Arap Birliği'nden 'ateşkes' hakkında tuhaf çağrı!Arap Birliği'nden 'ateşkes' hakkında tuhaf çağrı!

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes mutabakatının ardından Arap Birliği…

Rus Büyükelçiliği'ne ikinci saldırı!Rus Büyükelçiliği'ne ikinci saldırı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Şam Büyükelçiliğine havan…

Suriye Rejiminden küstah ‘Türkiye’ açıklaması: Güvenmiyoruz!Suriye Rejiminden küstah ‘Türkiye’ açıklaması: Güvenmiyoruz!

Suriye’de varılan ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Esed rejimi Dışişleri…

Beş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladıBeş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in;…

ABD'den flaş ateşkes açıklamasıABD'den flaş ateşkes açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ateşkes sağlanmasını olumlu bir gelişme olarak…

O adalar geri verildiO adalar geri verildi

Mısır hükümeti Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a iadesine yeşil ışık…

Son dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldüSon dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince…

Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdüAzerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.

Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!

Kremlin, Rusya’nın ABD’nin açıkladığı yaptırımlara vereceği cevaba, Rusya Devlet Başkanı…