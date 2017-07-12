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Fransız golcü Beşiktaş'a 'evet' dedi, geliyor!

Vincent Aboubakar'ın Porto'da kalacağını açıklaması üzerine forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Andre Pierre Gignac'ı ikna etti.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 20:01
Fransız golcü Beşiktaş'a 'evet' dedi, geliyor!

Son olarak Marcelo'yu 8.5 milyon euro karşılığında Lyon'a satan Beşiktaş Meksika'da Tigres forması giyen Andre Pierre Gignac ile temasa geçti. 31 yaşındaki Fransız golcü oyuncunun siyah - beyazlı ekibe gelmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Fikret Orman yönetiminin Tigres'e bu transfer için 4 milyon euro bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Andre-Pierre Gignac Tigres UANL formasıyla geçtiğimiz sezon 49 maça çıktı ve 25 kez fileleri havalandırdı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 20:01
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