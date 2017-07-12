Fransız golcü Beşiktaş'a evet dedi!

Son olarak Marcelo'yu 8.5 milyon euro karşılığında Lyon'a satan Beşiktaş Meksika'da Tigres forması giyen Gignac ile temasa geçti. 31 yaşındaki Fransız golcü oyuncunun siyah - beyazlı ekibe gelmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Fikret Orman yönetiminin Tigres'e bu transfer için 4 milyon euro bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Andre-Pierre Gignac Tigres UANL formasıyla geçtiğimiz sezon 49 maça çıktı ve 25 kez fileleri havalandırdı.