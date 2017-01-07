Fransız gazeteciden Türkiye isyanı: Buna son verin...

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Fransa devlet televizyonu France 5’de yayınlan Dans L’Air programına L’Opinion Gazetesi yazarı Fransız gazeteci Jean-Dominique Merchet’in

sözleri damgasını vurdu.

Fransa'da Türkçe yayın yapan Arti33.com'un haberine göre; DEAS’ın Türkiye’yi neden hedef aldığının konuşulduğu programda, Türkiye’ye

yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Merchet, ”Fransa’da Türkiye hakkında kötü konuşmaktan zevk alıyoruz. Sürekli Türkler kötü demeye

bir son verelim. Bu doğru değil.” ifadelerini kullandı. Sunucunun ”Türkiye’ye yönelik eleştiriler haksız mı?” sorusuna ise, Merchet ”Evet biraz haksız” cevabını verdi.

TERÖR MAĞDURU TÜRKİYE İLE DAYANIŞMAYI GÖSTERMEDİK

Türkiye’nin bugün terör mağduru olduğuna dikkat çeken Merchet, Reina’da yaşanan terör saldırısının Bataclan ile aynı olduğuna dikkat çekti. Ancak Fransa’da idareciler ve toplumun Fransa ile aynı mağduriyeti yaşayan Türkiye ile yeterli dayanışmayı göstermediğine vurgu yaptı.

TÜRKİYE İÇİN VAROLUŞ MESELESİ

Türkiye’nin terörle yaptığı mücadelesine de açıklık getiren Fransız gazeteci, terör örgütü PKK meselesinin Türkiye için varoluş meselesi olduğunu söyledi. PKK’nın kazanmasının Türkiye’yi sarsabileceği uyarısında bulundu.

EMPERYALİST GÜÇLER OSMANLI'YI PARÇALARA BÖLDÜ

Jean-Dominique Merchet, yeni bir ülke olan Türkiye’nin bir asır önce Fransa, İngiltere gibi emperyalist güçlerin Osmanlı'yı parçalara bölmesiyle küçüldüğünü hatırlattı. Türkiye’nin yeniden Batılı ülkeler tarafından bölünmenin korkusunu yaşadığını, onun için bazen aşırı tepki verdiğine dikkat çekti.

SÜREKLİ TÜRKİYE'YE VURMAYA SON VERELİM

Fransız gazeteci, batıdaki Türkiye’ye yönelik tutumları da sert şekilde eleştirerek, Sistematik olarak sürekli Türkiye’ye vurmaya bir son verelim.”’ifadelerini kullandı.