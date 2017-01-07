Fransız gazeteciden Türkiye dersi!

Ünlü Fransız gazeteci Jean Dominique Merchet Türkiye aleyhinde yapılan çalışmalara isyan etti. Merchet, ''Sürekli Türkiye'yi kötülemeye bir son verin'' diye konuştu.
Eklenme: 07 Ocak 2017, 12:30
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Ünlü Fransız gazeteci Jean Dominique Merchet Türkiye aleyhinde yapılan çalışmalara isyan etti. Merchet, ''Sürekli Türkiye'yi kötülemeye bir son verin'' diye konuştu.
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