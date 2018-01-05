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Fransız gazeteciden Erdoğan'a küstah soru! Erdoğan tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'a soru sorulması sürecinde Fransız bir gazeteciden provokatif bir soru geldi.

05 Ocak 2018 Cuma 19:17
Fransız gazeteciden Erdoğan'a küstah soru! Erdoğan tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Fransa'da ortak basın toplantısı sonrası soruları alırken provokatif bir olay gerçekleşti.

Fransız bir gazeteci FETÖ'nün MİT Tırları operasyonunu çarpıtarak FETÖ ağzıyla bir soru sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise bu soruya FETÖ ağzıyla konuşuyorsun diyerek sert tepki geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da Macron'la düzenlediği ortak basın toplantısında bir Fransız gazetecinin "Türkiye Suriye'ye silah gönderiyor. Suriye barışı konusunda Türkiye güvenilir mi?" sorusu üzerine "Sorunuzu anlamadım Suriye'ye kim silah gönderdi? FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. O operasyonları yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı ve onlar şimdi hapiste. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik yetkileri hakları vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 4 bin tır silahı niye sormuyorsun? FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenin." cevabını verdi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 19:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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