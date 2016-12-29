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Fransız Engie, İstanbul'da 'gaz ve elektrik ticaret platformu' kuracak

Fransız enerji şirketi Engie'nin, İstanbul'da bir 'gaz ve elektrik ticaret platformu' kurarak bu alandaki hızlı büyüme planını uygulamaya geçirmeyi hedeflediği bildirildi.

Fransız Engie, İstanbul'da 'gaz ve elektrik ticaret platformu' kuracak
Eklenme: 29 Aralık 2016, 20:09
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Fransız enerji şirketi Engie'nin, İstanbul'da bir 'gaz ve elektrik ticaret platformu' kurarak bu alandaki hızlı büyüme planını uygulamaya geçirmeyi hedeflediği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, şirketin Türkiye'de 40 yıldan fazla süredir hizmet verdiği belirtilerek, "Engie Grubu’nun FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma) terminallerinden biri olan Neptüne, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin ilk FSRU Terminali olarak İzmir’deki Etki LNG Terminalinde faaliyet göstermeye başladı. Engie, Türkiye pazarının ihtiyacı olan gaz tedariği konusunda projeler gerçekleştirmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geçen yıllarda Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve spot kargo sözleşmeleri ile ticari ilişkiler kurulduğuna değinilerek, yakın zamanda Engie'nin sözleşmeli spot kargolarından birinin Türkiye'ye yönlendirildiği ve BOTAŞ ile orta vadeli satış fırsatları alanında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

İstanbul'da gaz ve elektrik ticaret platformu

Şirketin açıklamasında Engie Üst Yöneticisi (CEO) ve Ülke Temsilcisi Denis Lohest'in de şu ifadelerine yer verildi:

"Türkiye’deki stratejimiz, yenilenebilir enerjiye öncelik verecek şekilde üretim kapasitemizi arttıracak projeler geliştirmek ve bu alandaki ihalelere katılmak, müşterilerimiz ile uzun vadeli ilişkiler kurarak enerji tedariğinde onlara destek olmak, enerji verimliliği, bakım ve onarım ve tesis yönetimi alanlarında hizmetleri sağlamak, enerji piyasasındaki ana ürünleri tedarik etmek ve müşterilerimizle uzun dönemli ve güçlü ortaklıklar kurma ve Türkiye pazarında lider pozisyonumuzu korumak için var olan aktivitelerimizdeki performansımızı, etkinliğimizi ve esnekliğimizi arttırmaktır. Bu kapsamda, Türkiye’de paydaşlarımız için güvenilir bir ortak olma vizyonumuzu geliştirmeyi hedefliyoruz."

Açıklamada, Engie'nin global enerji yönetimi biriminin Türkiye'deki piyasa üzerinden enerji piyasalarını birbirine bağlamayı hedeflediği anlatılarak şöyle devam edildi:

"Global Enerji Yönetimi birimi, Türkiye’deki piyasa üzerinden enerji piyasalarını birbirine bağlamayı ve İstanbul’da bir 'gaz ve elektrik ticaret platformu' kurarak bu alandaki hızlı büyüme planını uygulamaya geçirmeyi hedefliyor. Bu sayede, Türkiye’deki Engie tesislerinin rekabet gücünü arttırmak için arzı ve piyasa erişimini optimize etmek, elektrik santralleri ile gaz satış ekiplerine destek amacıyla enerji risk yönetim hizmetleri sağlamayı planlamaktadır. Aynı zamanda, birimin serbest piyasalarda müşteri hizmetleri konusundaki 15 senelik tecrübesini aktarmasına olanak sağlayan ticari hizmetlerini de üçüncü taraflar ile paylaşmasıyla, yenilenebilir elektrik üretimi ve benzeri hizmetler ile Türkiye’deki elektrik ve gaz toptan satış pazarının gelişmesi için aktif bir destek sağlayacaktır."

Daha önce kamuoyunda GDF Suez olarak bilinen şirket, Nisan 2015'te adını Engie olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA

 
EtiketlerdoğalgazelektrikenerjiEngieAnadolu Ajansı
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