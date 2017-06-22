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Fransız devi Oğuzhan'a talip oldu!

Fransız basınının iddiasına göre Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan'ın talipleri arasına Marsilya da katıldı.

22 Haziran 2017 Perşembe 16:31
Fransız devi Oğuzhan'a talip oldu!

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'un Avrupa'nın beş büyük liginden talipleri bitmiyor. Daha önce Roma, Sevilla ve Premier Lig ekipleriyle adı yan yana gelen Oğuzhan'a son talip Fransa'dan çıktı.

beIN SPORTS Fransa'nın haberine göre Marsilya bir transfer teklifi için Oğuzhan'ın menajerleriyle masaya oturacak. Beşiktaş'ın satmaya niyetli olmadığı ve 20 milyon euro bonservis istediği Oğuzhan'ın alternatifi ise Benfica'lı Pizzi.

Takımın kaptanını satmaya niyetli olmayan Beşiktaş'ta geçen sezon 40 maça çıkan Oğuzhan 5 gol, 10 asist ve saha içi liderliğiyle üst üste ikinci şampiyonlukta önemli katkı yaptı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 16:31
  1. Beşiktaş
  2. Marsilya
  3. Oğuzhan Özyakup
  4. Roma
  5. Sevilla
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