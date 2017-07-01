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Fransız basını Pepe'nin anlaştığı takımı duyurdu!

Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba sarfettiği Pepe'nin Paris St. Germain'le anlaştığı iddia edildi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 02:34
Fransız basını Pepe'nin anlaştığı takımı duyurdu!

Canal +’ın haberine göre Paris St. Germain, Real Madrid’le sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Portekizli stoper Pepe’yle her konuda anlaşmaya vardı.

Paris St. Germain’in Pepe’nin yanı sıra Monaco’nun yıldız ismi Fabinho ile de el sıkıştığı öne sürüldü.

1.87cm boyundaki futbolcu geçtiğimiz sezon 18 resmi maçta forma giymişti. 

Kaynak:Gamaspor

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 02:34
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