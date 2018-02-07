Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransız bakan aklınca şart koştu: Suriye'den çekilin!

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İranlı milisler ve Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesini istedi. Türk askerlerinin Suriye'den çıkmasını isteyip istemedikleri konusunda ise ilginç bir cevap verdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:04
Fransız bakan aklınca şart koştu: Suriye'den çekilin!

Fransa, Suriye'de askeri varlık gösterdiği ve Hizbullah'a silah gönderdiği iddialarını birçok kez reddeden İran'a seslendi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hizbullah dahil tüm İranlı milislerin' Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi.

BFM TV'ye konuşan Le Drian, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Türk askerlerinin çekilip çekilmemesi gerektiği sorusuna şu cevabı verdi:

''Suriye'de olmaması gereken tüm güçlerin, İranlı milisler dahil, Hizbullah dahil, ülkeden çekilmesini şart koşuyoruz.''

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 12:04
  1. Fransa
  2. Afrin
  3. Zeytin Dalı harekatı
  4. Jean-Yves Le Drian

YORUM YAZ

  • mazlummazlum2 sa önce
    suriyeyi halen kendinin salıyor enayifransızlar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ruhani'den çağrı: Elinizde ne var ne yok satın
  1. Ruhani'den çağrı: Elinizde ne var ne..
  2. Mısır'dan Türkiye hakkında 'utanmaz'..
  3. Mehmet Akif Ersoy ilk kez Devlet..
  4. 'Şanslısınız lan ihtilal de gördünüz..
  5. Arnavutça ve Boşnakça dahil 25 dilde..
  6. Kim, kardeşini Güney'e gönderiyor
  7. Sanayiciler harekete geçti! Türk..
  8. OHAL, ABD'ye battı! Skandal sözler...
  9. Servis hostesi gözyaşlarına boğuldu
  10. Köpeğe inanılmaz işkence!..
  11. Şeref Malkoç'tan çağı: Hemen dava açın!
  12. Terörist Mihraç Ural, Soçi'deki..
  13. O villa internetten satışa çıkarıldı
  14. Orhan Gencebay bombaladı: Arif Sağ ile..
  15. Mutlu Kaya'dan kötü haber!
  16. Can Ataklı'dan şaşırtan çıkış! 'Bakana..
  17. Hükümett'ten Kılıçdaroğlu'na jet cevap
  18. Bakan Süleyman Soylu korkunç ihmali..
  19. Rusya ile Suudi Arabistan imzaları attı!
  20. 'Afrin operasyonu dursun' diyen..
Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...