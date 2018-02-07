Fransız bakan aklınca şart koştu: Suriye'den çekilin!

Fransa, Suriye'de askeri varlık gösterdiği ve Hizbullah'a silah gönderdiği iddialarını birçok kez reddeden İran'a seslendi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hizbullah dahil tüm İranlı milislerin' Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi.

BFM TV'ye konuşan Le Drian, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Türk askerlerinin çekilip çekilmemesi gerektiği sorusuna şu cevabı verdi:

''Suriye'de olmaması gereken tüm güçlerin, İranlı milisler dahil, Hizbullah dahil, ülkeden çekilmesini şart koşuyoruz.''