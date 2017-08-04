Fransız askerlere saldırı... Ölüler var...

Fransız askerleri, ülkede İslami kurallara göre yönetim kurmak isteyen El Kaide’ye karşı mücadele etmek için bulunurken bir yandan da Mali’nin yer altı zenginliklerini işleten yabancı şirketlerin güvenliğini sağlıyor.

Cemaat Nusreti İslam vel Muslimin tarafından yayınlanan operasyon raporlarına göre bu sabah Kidal bölgesindeki Tessalit kasabasında operasyon düzenleyen cihat yanlısı örgüt, devriye gezen Fransız askerlerini pusuya düşürdü. Yerel medya 4 Fransız askerinin saldırıda yaralandığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta içinde benzer bir saldırıyla Fransız askerlerini hedef alan El Kaide’nin Batı Afrika kolu, Kidal’ın yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde yer alan bölgede seyir halindeki Fransız askeri aracını vurdu.

Yola döşenen mayınlarla hedef alınan askeri araçtaki 3 Fransız askerinin öldüğü ve/veya yaralandığı kaydedildi. Fransız yetkililer ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Önceki hafta da Tessalit yakınlarındaki Fransız-Birleşmiş Milletler BM üssünü hedef alan cihat yanlıları üsse çok sayıda havan topu attı. Saldırıda yaşanan zayiat hakkında net bilgi henüz bilinmiyor.

Batılı kaynaklara göre Mali’deki Fransız askerleri bu yılın başlangıcından bu yana 12 defa saldırıya uğradı. Saldırıların arasında Burkina Faso sınırındaki Fransız devriye birliklerine yönelik pusu operasyonu da var.

Cemaat Nusreti İslam vel Muslimin, Fransız birliklerine yönelik saldırılarına ilaveten geçtiğimiz hafta boyunca Mali Hükumetini hedef alan çok sayıda saldırının da sorumluluğunu üstlendi.

Cemaat Nusreti İslam vel Muslimin, Mali’de faaliyet gösteren cihat yanlısı grupların Mart ayında birleşerek El Kaide’ye bağlılık yemini etmesiyle kurulmuştu.