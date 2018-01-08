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Fransız Alpleri'nde 'kırmızı alarm'

Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Alpler bölgesinde çığ tehlikesine karşı en yüksek uyarı seviyesi anlamına gelen "kırmızı alarm" verildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:21
Fransız Alpleri'nde 'kırmızı alarm'

Fransa'da, kış turizminin merkezi olarak gösterilen Alpler bölgesinde çığ tehlikesi nedeniyle uyarı seviyesi en yükseğe çıkarılarak "kırmızı alarm" verildiği bildirildi.Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alp sıra dağlarının bir bölümünün yer aldığı Savoie bölgesinde aşırı kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarı seviyesinin turuncudan kırmızıya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, yüksek sıradağlar ve yerleşim birimlerinin çığ tehlikesi altında olduğu kaydedilerek, bölgede ilk kez uyarı seviyesinin kırmızıya çıkarıldığı vurgulandı.Aşırı kar yağışı nedeniyle Fransa'nın güneydoğusundaki birçok bölgede verilen turuncu alarm devam ediyor.Resmi yetkililerin görüşlerine yer veren yerel basın, Alpler bölgesindeki çığ tehlikesinin devam edeceğini, kırmızı uyarı seviyesinin ise yarın turuncuya çekilmesinin beklendiğini duyurdu.Öte yandan, aynı bölgede bulunan Tignes Kayak Merkezi'nde 39 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının dün öğle saatlerinden beri kayıp olduğu bildirildi.Bölgede geçen yıl şubat ayında meydana gelen çığ felaketinde 3'ü aynı aileden olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmişti.

 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 20:21
  1. Fransız Alpleri
  2. Fransa
  3. kırmızı alarm
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