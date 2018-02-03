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Fransa'dan işgal itirafı: Yanlış...

Perşembe günü Tunus'ta konuşan Fransa Başbakanı Emanuel Macron, geçmişte Libya lidderi Muammer Kaddafi'nin dış güçlerce düşürülmesinin bugün bölgede yaşanan istikrarsızlık ve felaketlerin nedeni olduğunu söyledi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:03
Fransa'dan işgal itirafı: Yanlış...

Fransız lider Emanuel Macron, ABD ve AB’nin Libya’ya müdahalesinin tartışmasız olarak bölgedeki krizi tetiklediğini söyledi. Tunus’ta Perşembe günü yaptığı konuşmada ordu ve polise, Afrika’daki insan ticaretine karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Macron, bölgede dönen insan ticareti ve istikrarsızlıkla ile ilgili ”Avrupa, ABD ve diğer ülkeler bölgede şu an yaşanan felaketlerden tartışmasız şekilde sorumludur.” İfadelerini kullandı.

NATO’nun 2011’de Libya’ya müdahalesini eleştirdi.

“Batı, savaş sonrası yıkılmış ülkeyi kanunsuzluğa sürükledi sonra da durumun kontrolünü kaybetti. Tek taraflı ve askeri yöntemlerle duruma çözüm getirme düşüncesi yanlıştır” dedi.

Devrik Libya lideri Muammer Kaddafi’yi indirmeye karar veren “bazı” ülkeleri kast ederek “Libya’dan kilometrelerce öteden, Libya’daki olaylara, hiçbir politik projemiz olmadan, müdahale etmeye karar verdik… Baskıcı bir lideri indirmenin sorunları çözmeye yeterli olacağını düşündük.” sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 16:03
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