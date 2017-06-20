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Fransızları geride bıraktı! Tunus Kara Kuvvetleri'ne katıldı

Nurol Makina’nın yeni zırhlı aracı Ejder Yalçın III, 3 yılı askın bir surecin sonunda Tunus Kara Kuvvetleri’nin zorlu testlerini başarıyla geçti ve envantere girmeye başladı.

20 Haziran 2017 Salı 09:04
Fransızları geride bıraktı! Tunus Kara Kuvvetleri'ne katıldı

Tunus Kara Kuvvetleri'nin envanterine girmek için 3 yıldan uzun süren rekabetçi bir teklif sonrasında sona kalan firmalar arasından Nurol Makina rakiplerini saf dışı ederek testleri başarıyla tamamladı.

FRANSIZ RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKTI

Testlerde son 3'e 2 Türk firması ve bir Fransız firması kalmıştı. 3 araç da Tunus çöllerinin en ücra köşelerine yaklaşık 2 hafta suren ağır testlere tabi tutuldu.

TESTLERİ GEÇEBİLEN TEK ARAÇ OLDU

Testler sonucunda Tunus Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın isteklerini başarıyla sağlayabilen tek araç olan Ejder Yalçın III’un alınmasına karar verildi.

Müşterinin talebi doğrultusunda araçlarda bazı değişiklikler de yapıldı.Haziran 2017 itibariyle ilk parti araçlar test edildi ve Tunuslu personelin eğitimi tamamlandı.

Teslimat toplamının 70’i bulması bekleniyor.

Yine Tunuslu kaynaklardan alınan bilgilere göre Ejder Yalçın’ın III’lerden sonra Tunus Kara Kuvvetleri’nin kısa-orta vadede 4×4 ZMA ihtiyacı kalmadı.

Muharebe ağırlığı 14 ton olan Ejder Yalçın, azami 11 personel taşıyabiliyor, ilave yük taşıma kapasitesi ise 4 ton. 375 beygirlik bir motora sahip olan araç 120 km/h hıza çekip 700 km azami menzile ulaşabiliyor.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 09:04
  1. Nurol Makina
  2. zırhlı araç
  3. Ejder Yalçın
  4. Tunus
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