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'Fransa'yı Nazilerin elinden biz kurtardık'

Senegal'in yaşayan önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam, Fransa'nın Almanların elinden Afrikalı askerler sayesinde kurtulduğunu belirtti.

24 Haziran 2017 Cumartesi 00:14
'Fransa'yı Nazilerin elinden biz kurtardık'

Senegal Eski Eğitim Bakanı ve tarihçi Prof. Iba Der Thiam, Senegal'in bağımsızlık mücadelesini ve tarih kitaplarına yansımayan detayları AA muhabirine anlattı.

Fransa'nın, o dönem Fransız Batı Afrikası (Afrique-Occidentale française, AOF) adıyla sömürdüğü Afrikalı devletleri bir birlik altında topladığını ve başkentini de Saint-Louis olarak belirlediğini kaydeden Thiam, "Fransa, sömürge devletlerini tek çatı altında toplandıktan bir süre sonra 1. Dünya Savaşı patlak verdi ve AOF'deki ülkeleri kendi cephesinde savaşa çağırdı." dedi.

Resmi verilere göre, 1914-1918 arasında yaklaşık 200 bin Senegal askerinin Fransız bayrağı altında savaştığını belirten Thiam, "Senegalli askeri birliklerin 1. Dünya Savaşı'nda rolü oldukça büyük. Hatta Afrikalı askeri birlikler sayesinde Fransa'nın 1. Dünya Savaşı'ndan galip çıktığını söylemek mümkün" diye konuştu.

Afrikalı birliklerin 2. Dünya Savaşı'ndaki rolünün Fransız tarih kitaplarında yer almadığını savunan Thiam, şöyle konuştu:

"Tarih kitapları Dragoon çıkarmasında, Fransız ve Amerikan askerlerinin Marsilya ve Toulon'u aldığını yazar. Oysa asıl Marsilya ve Toulon'u Afrika birlikleri özgürleştirdi. Hatta birlikler Paris'i de almak için Strazburg'a kadar ilerledi. Ancak Strazburg'da durduruldular ve üniformaları çıkarıldı, yerine Fransız askeri üniforması giydiler ki Fransız askeri olmadıkları anlaşılmasın. Paris'i de aldılar. Fransa'yı işgalden kurtaranlar Afrikalı askeri birliklerdir. Yani Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgeleri kurtardı. Bunu asla tarih kitapları yazmaz. Nazilerin elinden, yıllarca sömürdüğü, ezdiği ve küçümsediği Afrikalılar tarafından kurtarıldıklarını hiçbir yerde okuyamazsınız. Özgürlükleri Fransa tarafından ellerinden alınmış halkların yine Fransa'nın özgürlüğü için mücadele vermiş olması da büyük bir ironidir."

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 00:14
  1. fransa
  2. naziler
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