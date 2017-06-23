İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Fransa'yı nazilerin elinden biz kurtardık"

Senegal'in yaşayan önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam, Fransa'nın Almanların elinden Afrikalı askerler sayesinde kurtulduğunu belirtti.

23 Haziran 2017 Cuma 14:47
"Fransa'yı nazilerin elinden biz kurtardık"

Senegal Eski Eğitim Bakanı ve tarihçi Prof. Iba Der Thiam, Senegal'in bağımsızlık mücadelesini ve tarih kitaplarına yansımayan detayları AA muhabirine anlattı.

Fransa'nın, o dönem Fransız Batı Afrikası (Afrique-Occidentale française, AOF) adıyla sömürdüğü Afrikalı devletleri bir birlik altında topladığını ve başkentini de Saint-Louis olarak belirlediğini kaydeden Thiam, "Fransa, sömürge devletlerini tek çatı altında toplandıktan bir süre sonra 1. Dünya Savaşı patlak verdi ve AOF'deki ülkeleri kendi cephesinde savaşa çağırdı." dedi.

Resmi verilere göre, 1914-1918 arasında yaklaşık 200 bin Senegal askerinin Fransız bayrağı altında savaştığını belirten Thiam, "Senegalli askeri birliklerin 1. Dünya Savaşı'nda rolü oldukça büyük. Hatta Afrikalı askeri birlikler sayesinde Fransa'nın 1. Dünya Savaşı'ndan galip çıktığını söylemek mümkün." diye konuştu.

Afrikalı birliklerin 2. Dünya Savaşı'ndaki rolünün Fransız tarih kitaplarında yer almadığını savunan Thiam, şöyle konuştu:

"Tarih kitapları Dragoon çıkarmasında, Fransız ve Amerikan askerlerinin Marsilya ve Toulon'u aldığını yazar. Oysa asıl Marsilya ve Toulon'u Afrika birlikleri özgürleştirdi. Hatta birlikler Paris'i de almak için Strazburg'a kadar ilerledi. Ancak Strazburg'da durduruldular ve üniformaları çıkarıldı, yerine Fransız askeri üniforması giydiler ki Fransız askeri olmadıkları anlaşılmasın. Paris'i de aldılar. Fransa'yı işgalden kurtaranlar Afrikalı askeri birliklerdir. Yani Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgeleri kurtardı. Bunu asla tarih kitapları yazmaz. Nazilerin elinden, yıllarca sömürdüğü, ezdiği ve küçümsediği Afrikalılar tarafından kurtarıldıklarını hiçbir yerde okuyamazsınız. Özgürlükleri Fransa tarafından ellerinden alınmış halkların yine Fransa'nın özgürlüğü için mücadele vermiş olması da büyük bir ironidir."

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 14:47
  1. Fransa
  2. Senegal Eski Eğitim Bakanı
  3. 2. Dünya Savaşı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı
    1. Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu..
    2. LGBT gerilimi yükseliyor: İslami..
    3. Ağladı diye bebeğini öldürdü!
    4. Burger King ve McDonald's bin Selman'a..
    5. Eşini vurup ne olur ölme diyen sanığa..
    6. Cumhurbaşkanının uçağının inişi..
    7. Adana'da korkunç vahşet! Ağlayan..
    8. Halkın yüzde 60'ı ana akım medyaya..
    9. Erdoğan ve Putin'den flaş görüşme
    10. Balyozlu işkence! Vura vura..
    11. Bayram namazı saatleri! Bayram Namazı..
    12. Etek giydirip sokakta dolaştırdılar
    13. "Fransa'yı nazilerin elinden biz..
    14. Silahlar susar susmaz… Dünya bu..
    15. Fabri'ye talip çıktı
    16. İtalyan ekibi Sneijder'e talip oldu
    17. Aykut Kocaman neşteri vurdu! 9 oyuncu..
    18. Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia:..
    19. Sağlıklı bayram için 10 altın öneri
    20. Türk Kızılayı'ndan Irak'taki sivillere..
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''