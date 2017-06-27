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Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş

Fransa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Kullanıcıları Gözlem Kurumu’nun hazırladığı raporda, ülkede gençler ve yetişkinler tarafından en çok kullanılan uyuşturucunun esrar olduğu belirlendi.

27 Haziran 2017 Salı 00:35
Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş

Raporda yasa dışı olmasına rağmen geçen yıl 11-64 yaş aralığındaki yaklaşık 17 milyon kişinin esrar kullandığı ifade edildi.

Esrar kullanıcılarının yaklaşık 5 milyonunun bazen, yaklaşık 1.4 milyonunun ise ayda en az 10 kez bu uyuşturucuyu aldığı kaydedilen raporda, yaklaşık 700 bin kişinin ise her gün esrar kullandığı bildirildi.

18-25 yaş aralığındaki erkeklerde yüzde 28, kadınlarda yüzde 21 oranında olan ülkedeki esrar kullanımının Avrupa’nın en yüksek esrar kullanım düzeyi olduğu bildiriliyor. Esrar kullananlar bir yıla kadar hapis ve 3 bin 750 euro para cezasına çarptırılabiliyor.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 00:35
  1. Esrar
  2. 17 milyon kişi
  3. FRANSA
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