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Fransa'nın yeni Genelkurmay başkanı belli oldu

Fransa'da, Genelkurmay Başkanlığına François Lecointre atandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:19
Fransa'nın yeni Genelkurmay başkanı belli oldu

Fransa hükümet Sözcüsü ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan Christophe Castaner, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı görevinden istifa eden Pierre de Villiers'in yerine François Lecointre'in atandığını bildirdi.

Castaner, "Lecointre'in sahadaki tecrübesi ve mücadelesi bizim için önemli." dedi.

Lecointre, eski başbakanlardan Bernard Cazeneuve, Manuel Valls ve mevcut Başbakan Edouard Philippe'in Başbakanlık bünyesindeki askeri birim özel kalem müdürlüğü görevini yürütmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile savunma harcamaları konusunda görüş ayrılığına düşen Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers, bu sabah Macron'a istifa dilekçesini sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Macron'da Villiers'ın istifasını kabul etmişti.

De Villiers istifa dilekçesinde, "Oldukça zor görevler üstlenen ordunun yeniden yapılandırılarak modernleşmesi için çaba gösterdim ancak bunu sürdürmenin artık mümkün olmadığını düşündüğümden istifa ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Macron, bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ile aynı vizyonu paylaşmayan Genelkurmay Başkanı değişmeli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:19
  1. François Lecointre
  2. De Villiers
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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