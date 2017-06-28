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Fransa’nın en büyük bankasına siber saldırı

Küresel çaptaki siber saldırıdan Fransa’nın en büyük bankası BNP Paribas da etkilendi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:44
Fransa’nın en büyük bankasına siber saldırı

Ukrayna’da başlayan küresel çapta siber saldırı Fransa’nın en büyük bankası ve en büyük kuruluşlarından biri olan BNP Paribas’ı da etkiledi.

Dünya çapındaki siber saldırıda geçtiğimiz ay Rusya’nın en büyük petrol şirketi, Ukrayna bankaları ve çok uluslu şirketlere ait 300 binden fazla bilgisayar "Wannacry" adlı fidye yazılım virüsünden etkilenmişti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:44
  1. Rusya
  2. Ukrayna
  3. Fransa
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