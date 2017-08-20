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Fransa'nın başkentinde cephanelik bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzey banliyölerinden Saint Denis'de içerisinde patlayıcı ve silah saklanan bir cephanelik bulundu.

20 Ağustos 2017 Pazar 21:17
Fransa'nın başkentinde cephanelik bulundu

Paris'in Saint Denis banliyösünde bulunan cephanelikte, 3 patlayıcı kalıbı, 2'si pompalı tüfek olmak üzere bazı silahlar ve bunlara ait mühimmat ile ABD yapımı anti tank roketatarı ele geçirildi.

Saint Denis'de bir bisiklet dükkanı içinde ortaya çıkarılan cephanelikte, 3 patlayıcı kalıbı, 2'si pompalı tüfek olmak üzere bazı silahlar ve bunlara ait mühimmat, ABD yapımı anti tank roketatarı, polis çelik yelekleri, bazı polis ekipmanları, 40 kilogram esrar ve 10 bin avro ele geçirildi.

Olayla ilgili 30 ve 40 yaşlarında 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanların hırsızlık ve kaçakçılık suçlarından sabıkalarının bulunduğu öğrenildi. Zanlılardan birisinin silah, para ve esrarın kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtildi. Diğer zanlının ise sadece malzemelerin saklandığı yerin sahibi olduğunu söylediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 21:17
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